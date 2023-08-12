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Haberler Galeri CHP'li vekil Gökan Zeybek'in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! 'Kolonlar kesildi' iddiası

CHP'li vekil Gökan Zeybek'in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! 'Kolonlar kesildi' iddiası

CHP'den 27. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Gökan Zeybek'in müteahhit olan kardeşi Güven Zeybek ile birlikte İstanbul Kağıthane'de yaptırdığı 3 katlı Zeybey Apartmanı'nda fazladan kaçak kat çıktığı ve otoparkı da tamirhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Ailenin işlemleri bina sakinleri tarafından belediyeye ihbar edilirken, Gökan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi Mehmet Zeybek nedeniyle sonuç alamadıklarını iddia edildi. Zeybek kardeşlerin binanın depo bölümünü de kafe-restoranta dönüştürerek kolonları kestiği iddia edilirken, apartman sakinleri "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler, kafe yaptılar. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz." diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 08:00
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CHP’li vekil Gökan Zeybek’in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! ’Kolonlar kesildi’ iddiası

TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Kağıthane'de bulunan Zeybek apartmanının arsa sahibiydi. İddiaya göre Zeybek, müteahhit kardeşi Güven Zeybek'le birlikte imarı 3 katlı olan binaya imara aykırı olarak iki ek kat çıktı. Binanın otoparkını ise tamirhaneye dönüştürdü. Tamirhaneye dönüştürme işlemlerinde yine iddiaya göre tamirhane işlemleri için kolonlar kesildi.

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CHP’li vekil Gökan Zeybek’in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! ’Kolonlar kesildi’ iddiası

OTOPARKTAN OTO-TAMİRCİYE
Bazı bina sakinleri bu durumu belediyeye ihbar etti. Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından binanın otoparkında faaliyete geçen işletme tamirhane mühürlendi. Mühürleme işleminden bir gün sonra ise tamirhane yeniden faaliyete geçti. Bina sakinleri tamirhanenin mühürleme işlemlerinin Gökan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi Mehmet Zeybek tarafından iptal edildiğini öğrendi. Büyük bir şok yaşayan bina sakinleri, CİMER'e ihbarda bulundu.

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CHP’li vekil Gökan Zeybek’in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! ’Kolonlar kesildi’ iddiası

SIĞINAKTAN KAFEYE
Bina sakinlerinin hukuki mücadelesi devam ederken, binanın sığınak ve depo bölümü olarak ayrılan yer ise geçen yıl kafe- restoran işletmesine dönüştürüldü.

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CHP’li vekil Gökan Zeybek’in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! ’Kolonlar kesildi’ iddiası

Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider borularının kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören bina temelde yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.

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CHP’li vekil Gökan Zeybek’in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! ’Kolonlar kesildi’ iddiası

APARTMAN SAKİNLERİNDEN "KOLON KESİLDİ" İDDİASI
SABAH'ın ulaştığı Zeybek apartmanının bazı sakinleri, "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz.