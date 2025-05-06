Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahteciliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Son 8 ayda yürütülen yoğun denetimlerle çok sayıda firma ifşa edilirken, hileli ürün listesi giderek uzuyor. Son denetimlerde özellikle bal ve zeytinyağı ürünlerinde ciddi taklit ve tağşiş vakaları tespit edildi. Denetimler sonucunda, süzme çiçek balı adı altında satılan bazı ürünlerin içine şeker şurubu karıştırıldığı, naturel sızma zeytinyağı olarak piyasaya sürülen bazı yağların ise tohum yağı ve kalitesi düşük karışım yağlar içerdiği belirlendi. İşte detaylı liste...