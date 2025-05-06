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Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda sahteciliğiyle mücadelesini sürdürüyor. Son 8 ayda yürütülen yoğun denetimlerle çok sayıda firma ifşa edilirken, hileli ürün listesi giderek uzuyor. Son denetimlerde özellikle bal ve zeytinyağı ürünlerinde ciddi taklit ve tağşiş vakaları tespit edildi. Denetimler sonucunda, süzme çiçek balı adı altında satılan bazı ürünlerin içine şeker şurubu karıştırıldığı, naturel sızma zeytinyağı olarak piyasaya sürülen bazı yağların ise tohum yağı ve kalitesi düşük karışım yağlar içerdiği belirlendi. İşte detaylı liste...

Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:35
Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Son sekiz ayda yapılan yoğun kontroller, özellikle bal ve zeytinyağı gibi temel ürünlerde ciddi sahtecilik vakalarını gün yüzüne çıkardı. Denetimlerde birçok firmanın hileli üretim yaptığı belirlenirken, kamuoyuyla paylaşılan firma sayısı artmaya başladı.

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

Yapılan analizlerde, süzme çiçek balı etiketiyle satılan bazı ürünlerin içerisine şeker şurubu eklendiği, naturel sızma zeytinyağı olarak sunulan bazı yağların ise tohum yağı ya da düşük kaliteli karışım yağlardan oluştuğu tespit edildi

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...

Gıda teröristlerinin yeni listesi! Yine taklitler yine hileler! Uzayıp gidiyor...

İşte 05.05.2025 tarihli taklit ve tağşiş listesinin detayları...