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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar

Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi. Lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bomba açıklamalarda bulundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:35
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ile birlikte Antalya'da geceliği 316 bin liralık VIP villada tatil yapması gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba açıklamalar

Seçim süreci boyunca "mütevazı mutfağından" halka seslenen Kılıçdaroğlu'nun, kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba açıklamalar

"HESABI DA MUHTEMELEN BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"

Büyük skandalı yorumlayan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba açıklamalar

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun ultra lüks tatiline tepki yağdı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den bomba açıklamalar

MUTFAKTAN ALGI YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." dedi.