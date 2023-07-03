CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks tatilini kim ödedi? Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar

Seçim sürecinde evinin 'mütevazı' mutfağından yayınlar yapıp 'halktan biri' olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, bayram tatilini ailesiyle birlikte Belek'te geceliği 316 bin lira olan lüks villada 5 gün geçirdi. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi. Lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bomba açıklamalarda bulundu.

Sabah Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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