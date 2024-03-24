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Haberler Galeri Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Yüz binler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vermek için "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne akın etti. Ancak giderken toplu taşıma araçlarında sıkıntılar yaşandı. Yürüyen merdivenler yine yürümedi, vatandaşlar duruma isyan etti. Kimliğini açıklamayan bir kişiyse çekim yapan A Haber ekibine müdahale etti.

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 18:48
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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek isteyen İstanbullular toplu ulaşım araçlarını tercih etti.

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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Ancak ulaşım çilesi İstanbulluların peşini yine bırakmadı.

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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Görüntüler Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'ndan.

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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Mitinge gelen vatandaşlar bozulan merdivenler nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale

Yaşlı ve engelliler merdivenleri kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı.