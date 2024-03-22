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Haberler Galeri MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde önemli bir dönüşüme imza attı ve sadece ders notları ve davranış değerlendirmeleriyle sınırlı kalmayan karneler, geniş kapsamlı bir tasarım ve içerik değişikliğiyle güncellendi. Yeni karneler, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini de yansıtan bir yaklaşımla hazırlandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:04
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MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Milli Eğitim Bakanlığı, geleneksel öğrenci karnelerinde köklü bir değişiklik yaparak, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karneleriyle eğitimde yeni bir döneme adım atıyor. Artık sadece akademik başarılar değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları da karnelerinde yer alacak.

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MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin katıldıkları sosyal etkinliklerin kaydının daha düzenli ve sistemli bir şekilde tutulabilmesi için e-Okul sistemi bünyesinde yeni bir modül geliştirdi.

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MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Bu modül sayesinde, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler "okul etkinlikleri", "merkezi etkinlikler" ve "okul dışı bireysel etkinlikler" olmak üzere üç ana kategoride toplanacak.

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MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Okul Etkinlikleri: Öğrenci Kulüplerinin Kalbi

Okul etkinlikleri kategorisi, danışman öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen öğrenci kulübü faaliyetlerini kapsıyor.

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MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Bu kategori altında; öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanan sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları yer alacak.