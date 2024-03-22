MEB Kararı: Karnelerde Devrim! Artık Onlar da Görünecek! İlkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde önemli bir dönüşüme imza attı ve sadece ders notları ve davranış değerlendirmeleriyle sınırlı kalmayan karneler, geniş kapsamlı bir tasarım ve içerik değişikliğiyle güncellendi. Yeni karneler, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini de yansıtan bir yaklaşımla hazırlandı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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