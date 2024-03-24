24 Mart 2024, Pazar
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Mitinge gitmek isteyenler zor anlar yaşadı! Metroda yürüyen merdiven ve bantlar çalışmadı | A Haber ekibine müdahale
Yüz binler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a destek vermek için "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne akın etti. Ancak giderken toplu taşıma araçlarında sıkıntılar yaşandı. Yürüyen merdivenler yine yürümedi, vatandaşlar duruma isyan etti. Kimliğini açıklamayan bir kişiyse çekim yapan A Haber ekibine müdahale etti.