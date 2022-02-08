08 Şubat 2022, Salı
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polis ekipleri, 4 şüpheliyi dolum yaparken suçüstü yakaladı. Aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde satışa hazır sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ile sipariş defteri ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 12:24
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26