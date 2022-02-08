08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira 

İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira 

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polis ekipleri, 4 şüpheliyi dolum yaparken suçüstü yakaladı. Aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde satışa hazır sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ile sipariş defteri ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 12:24
  • 1
  • 26
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira

İstanbul'da sahte alkolle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda İstiklal Mahallesinde bir binada sahte alkol imalathanesi olduğunu tespit etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira

Bunun üzerine günlerce fiziki takip yapan Beyoğlu polisi, dün saat 19.30 sıralarında imalathaneye nefes kesen bir operasyon düzenledi.

  • 3
  • 26
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira

Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye baskın yapan polis ekipleri, sahte alkol dolumu yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Nefes kesen o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

  • 4
  • 26
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira

NEFES KESEN OPERASYON
Şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getiren Beyoğlu polisi ardından ağızları bantlanmış kolileri açmaya başladı.

  • 5
  • 26
İstanbul’da nefes kesen operasyon: Polis kapıyı koçbaşıyla kırıp suçüstü yakaladı! Değeri 1 milyon lira

Onlarca koliyi tek tek açan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan binlerce boş ve dolu alkol şişesi ele geçirdi.