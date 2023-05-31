MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deşifre ettiği Mossad'ın Türkiye'deki 15 kişilik casusluk hücresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Hücre lideri Selçuk Küçükkaya'nın kod adının 'Taner Sezgin' olduğu ve Mossad'a 2018-2022 yılları arasında çalıştığı saptandı. Soruşturmada böylece hücre lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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