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MİT'in MOSSAD'a dev operasyonunda yeni detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın deşifre ettiği Mossad'ın Türkiye'deki 15 kişilik casusluk hücresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Hücre lideri Selçuk Küçükkaya'nın kod adının 'Taner Sezgin' olduğu ve Mossad'a 2018-2022 yılları arasında çalıştığı saptandı. Soruşturmada böylece hücre lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:28
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MİT’in MOSSAD’a dev operasyonunda yeni detaylar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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MİT’in MOSSAD’a dev operasyonunda yeni detaylar

Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden yakalanan 11'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.

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MİT’in MOSSAD’a dev operasyonunda yeni detaylar

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı.

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MİT’in MOSSAD’a dev operasyonunda yeni detaylar

11 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.

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MİT’in MOSSAD’a dev operasyonunda yeni detaylar

4 YIL MOSSAD'A ÇALIŞTI

Savcılığın sevk yazısında, İran'la ticari ilişkisi bulunan 1 şirket ve 23 şahsı takip edip raporlama yaparak Mossad'a bilgi sızdıran şebekeyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı.