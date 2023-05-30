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Haberler Galeri Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

Oyuncu İclal Aydın'ın zayıflama sırrı hayranları tarafından merak ediliyor. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında yer alan İclal Aydın, kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı! İşte, 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 21:01
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Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 2 ayda 7 kilo verdiğini açıklayan başarılı oyuncunun nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Ünlü isim, diyet yapmadan sadece bunu uyguladı. İşte kısa sürede yağlarınızdan kurtulmanın sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

Bölgesel kilolarından rahatsız olan İclal Aydın, başvurduğu kilo verme yönteminden sonra hastalıklarının da etkisinin azaldığını belirtti.

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Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

KİLOLARINDAN BÖYLE KURTULDU

İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;

"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."

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Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."

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Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...

15 DAKİKA...

"Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil."