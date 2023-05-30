30 Mayıs 2023, Salı
Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...
Oyuncu İclal Aydın'ın zayıflama sırrı hayranları tarafından merak ediliyor. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında yer alan İclal Aydın, kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı! İşte, 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 21:01
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