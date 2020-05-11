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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini belirterek, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:22
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