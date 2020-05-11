MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Habere göre, kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.