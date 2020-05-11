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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini belirterek, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:22
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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano'nun önceki gün özgürlüğüne kavuşması ve yaşadıkları, ülkesi İtalya'da yankı bulmaya devam ediyor.

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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, 18 aylık esaretten sonra bugün ülkesine getirilen Silvia Romano'nun ilk ifadeleri yer aldı. Romano, kendisini kaçıranların onu öldürmeyeceklerine dair garanti verdiğini ve kendisine hep iyi davrandıklarını aktardı.

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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Romano'nun, tutsaklığının son döneminde Kur'an okumak istediğini söylediği ve İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Habere göre, kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.

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MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

İtalyan basınında da yapılan yorumlarda, Romano'nun kurtarılmasının son yıllarda bölgede etkisini arttıran Türkiye'nin yardımıyla olduğu vurgulandı.