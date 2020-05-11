Koronavirüs gitse de izi kalıyor! Bilim insanları ilk kez açıkladı! İşte Covid-19'un bıraktığı hasarlar...

Alaska Üniversitesinden Lois Parshley, dünya çapında üniversiteler ve bilim insanlarının yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insan vücudundaki kalıcı etkileri, muhtemel hasarları üzerine hazırladıkları raporları konu alan bir makale yayınladı. Çalışmaya katılan bilim insanları Covid-19 yeni bir hastalık olduğundan, uzun süreli bir çalışma olmadığına dikkat çekti. Her gün yeni birçok bilinmeyen ile karşılaştıklarını belirten bilim insanlarının ortak görüşü; yeni koronavirüs insan vücudunun birçok yerinde hücrelere yapışabilir. Kalp, böbrekler, beyin ve hatta kan damarları da dâhil olmak üzere birçok ana organa nüfuz edebilir ve kalıcı hasara sebebiyet verebilir. Hâlâ virüsle ilgili birçok şey bilinmezken, bazı Covid-19 hastalarında ortaya çıkan en önemli semtomplar ve uzun vadeli etkilerden bazıları şöyle: