Koronavirüs gitse de izi kalıyor! Bilim insanları ilk kez açıkladı! İşte Covid-19'un bıraktığı hasarlar... Bilim insanları, bazı corona virüs mağdurlarının uzun süreli komplikasyonlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Araştırmalara göre taburcu olan birçok hastada "Akciğer ve kalp hasarı, anksiyete bozukluğu, kısırlık ve felç" görülebilir. Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:13
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin, vaka sayısı 4 milyon 100 bini aşarken, virüsü yenenlerin uzun süreli komplikasyonlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Alaska Üniversitesinden Lois Parshley, dünya çapında üniversiteler ve bilim insanlarının yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insan vücudundaki kalıcı etkileri, muhtemel hasarları üzerine hazırladıkları raporları konu alan bir makale yayınladı. Çalışmaya katılan bilim insanları Covid-19 yeni bir hastalık olduğundan, uzun süreli bir çalışma olmadığına dikkat çekti. Her gün yeni birçok bilinmeyen ile karşılaştıklarını belirten bilim insanlarının ortak görüşü; yeni koronavirüs insan vücudunun birçok yerinde hücrelere yapışabilir. Kalp, böbrekler, beyin ve hatta kan damarları da dâhil olmak üzere birçok ana organa nüfuz edebilir ve kalıcı hasara sebebiyet verebilir. Hâlâ virüsle ilgili birçok şey bilinmezken, bazı Covid-19 hastalarında ortaya çıkan en önemli semtomplar ve uzun vadeli etkilerden bazıları şöyle:
AKCİĞER SKARLAŞMASI Yale Tıp Fakültesinden kardiyolog Joseph Brennan, Covid-19 testi pozitif çıkanların iki ay sonra bile akciğerlerinde yanma ve kuru öksürük de dâhil olmak üzere açık ve kapalı semptomların ortaya çıktığını ifade ederek "BT taramalarında, Covid-19 hastalarının akciğerlerinde sıklıkla görülen 'zemin cam opasiteleri' adı verilen daha açık gri lekeler iyileşmeyebilir" dedi. Çin'de yapılan iki ayrı çalışma da benzer sonuçları ortaya koyarken Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesinden radyolog Ali Gholamrezanezhad "Bu tür doku değişiklikleri kalıcı hasara neden olabilir" uyarısında bulundu. KAN PIHTISI OLUŞUYOR Covid-19 için hastaneye yatırılan birçok hasta, muhtemelen enfeksiyona inflamatuar yanıtlar sebebiyle beklenmedik derecede yüksek kan pıhtısı yaşıyor. Pıhtının; akciğer tıkanıklığı, felç, kalp krizi, ciddi ve kalıcı etkilere sahip diğer komplikasyonlara sebep olabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun akciğer embolizmi olarak bilinen ve ölümcül olabilen bir durum olan akciğerlerin bir kısmına dolaşımı kesebileceğini belirtiyor. Böbrek yetmezliği birçok ciddi Covid-19 hastasında ortak şikâyet olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre kalıcı hasarlar ve ömür boyu diyalize neden olabilir. KALBE HASAR VERİYOR Kritik hastalıklar, özellikle düşük oksijen seviyelerinde kalbe ek stres getirir. Ancak doktorlar Covid-19 hastalarında viral partiküllerin de özellikle kalp kasını iltihaplayabileceğini düşünüyor. Columbia Üniversitesinden nöroloji ve epidemiyoloji profesörü Mitchell Elkind, "Çin'de doktorlar göğüs ağrısı ile gelen bazı insanları belirledi. Bu insanlar kalp krizi geçirdiler ve sonra Covid-19 belirtileri geliştirdiler veya daha sonra testleri pozitif çıktı" dedi. Çin'de mart ayında yapılan bir çalışmada hastaneye yatırılan 416 Covid-19 hastası incelendi ve yüzde 19'unun kalp hasarı belirtileri görüldü.