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MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "bizzat açılacaktır" ibaresi taşıyan 1933 tarihli tarihi belgeyi yayımladı. Belgede, gizli yazışmaların nasıl deşifre edildiğine ilişkin dikkat çeken yöntem ve kimyevi formül ilk kez paylaşıldı.

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 1

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümüne dikkat çeken bir tarihi belge daha ekledi.

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 2

Belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor.

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 3

Belgede, şu ifadeler kaydedildi:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 4

Belgenin altındaki "not" bölümünde, söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ile 90 gram maimukattarın (damıtılmış su) karıştırılmasıyla elde edilen çözelti kullanılarak açılabileceği belirtildi.

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 5

Not bölümünde, hazırlanan karışıma ilişkin "Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez." ifadelerine de yer verildi.

MİT'in gizli arşivinden 1933 belgesi: İşte gizli yazışmaların deşifre yöntemi 6
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