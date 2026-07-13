Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün "Faruk Ofisi" olarak bilinen sözde Türkiye Vilayeti yapılanmasında faaliyet gösteren ve hakkında sarı bülten bulunan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Operasyon kapsamında örgütün Türkiye yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon kapsamında örgütün Türkiye yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

TALİP GÜLER'İN ÖRGÜT İÇİNDEKİ ROLÜ BELİRLENDİ

MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Talip Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ile "Faruk Ofisi" sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

Yapılan çalışmalarda Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada örgütün yöneticileriyle koordineli şekilde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİT UZUN SÜRE TAKİP ETTİ

MİT, Kasım Güler'in yakalanmasının ardından Talip Güler'i de takibe aldı. İstihbarat çalışmalarıyla faaliyetleri adım adım izlenen Güler'in yeri tespit edildi.

Planlanan operasyon sonucunda Talip Güler çatışma bölgesinde yakalanarak güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi.

DEAŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İFADE VERDİ

Talip Güler, ifadesinde;

Türkiye'deki radikalleşme sürecini,

Yasa dışı yollarla Suriye'ye geçişini,

DEAŞ'a katılım sürecini,

Ağabeyi Kasım Güler ile birlikte örgüt bünyesinde yürüttüğü faaliyetleri

anlattı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEM PLANLARI DEŞİFRE EDİLİYOR

MİT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlarının engellenmesi, örgütün eleman kazanım faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve planlamalarının ortaya çıkarılması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü operasyonların, DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik istihbarat çalışmalarını derinleştirdiği belirtilirken, terör örgütünün faaliyetlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.