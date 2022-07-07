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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

Bayramda açık görüş var mı? Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınları, Kurban Bayramı'nda açık görüş olup olmayacağını araştırıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? İşte 2022 Kurban Bayramı açık görüş günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:10
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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

Bayramda açık görüş var mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenler arasında "cezaevi açık görüş" yer aldı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınları tarafından açık görüş olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

KURBAN BAYRAMI CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara gönderilen genelgeye göre cezaevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde açık görüş yapılabilecek.

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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

Bozdağ, Cumhuriyet başsavcılıklarına Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler, 11-15 Temmuz'da yapılacak.

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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için de bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

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Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

AÇIK GÖRÜŞTEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" şeklindeki disiplin cezaları kesinleşmiş olan ve bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.