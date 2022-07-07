Bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? Adalet Bakanlığı tarih verdi

Bayramda açık görüş var mı? Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yakınları, Kurban Bayramı'nda açık görüş olup olmayacağını araştırıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda açık görüş var mı? 2022 Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri ne zaman? İşte 2022 Kurban Bayramı açık görüş günleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.07.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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