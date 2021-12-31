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Haberler Galeri AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF final sınavı ertelendi mi? 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yeni yıla girmemize saatler kala gözler açıköğretim üniversite sınavlarına çevrildi. Omicron kaynaklı vaka sayılarında görülen artış nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 12:57
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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi final sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. Sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.

Söz konusu sınav yüz yüze yapılacak. Erteleme ya da sınav uyglaması ile ilgili değişiklik açıklaması gelirse ahaber.com.tr'de olacak.

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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek AÖF final sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.