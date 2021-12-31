AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?

AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.

Söz konusu sınav yüz yüze yapılacak. Erteleme ya da sınav uyglaması ile ilgili değişiklik açıklaması gelirse ahaber.com.tr'de olacak.