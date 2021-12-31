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AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı?
AÖF final sınavı ertelendi mi? 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yeni yıla girmemize saatler kala gözler açıköğretim üniversite sınavlarına çevrildi. Omicron kaynaklı vaka sayılarında görülen artış nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF final sınavı ertelendi mi, iptal mi? 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı ne zaman, online mı? İşte cevaplar...