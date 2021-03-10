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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar... Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar...
Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 10 Mart tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili gecesinde yapılacak ibadetler ise sorgulanmaya devam ediyor. Kandil gecesinde yapılacak ibadetleri sizler için derledik. İşte, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 19:46
Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi 2021 yılının ikinci kandilini idrak edecek. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getiren Miraç Kandili'nde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak duaları haberimizde derledik. İşte, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Miraç Kandili'nde okunacak dualar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.