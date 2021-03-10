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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika gelişmesi 2021: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih... AÖL son dakika gelişmesi 2021: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih...
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme tarihi öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Lise öğrenim sürecinin açıköğretim üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler için MEB tarafından beklenen tarih açıklaması geldi. 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin kayıtlarının sistem tarafından otomatik olarak yenileneceği bildirilmişti. İşte, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 19:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 19:29
AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi için MEB tarafından son dakika açıklamaları geliyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavlara girmeye hak kazanıyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi açık lisede okuyan öğrencilerin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak AÖL 2.dönem sınavlarının, 27 Mart 2021 Cumartesi- 28 Mart 2021 Pazar günleri yapılması beklenirken henüz tarih netlik kazanmadı…
AÖL 2.dönem sınav tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır.
2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açıköğretim Lisesi AÖL 2.dönem sınavlarının, 27 Mart 2021 Cumartesi- 28 Mart 2021 Pazar günleri yapılması bekleniyor.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.