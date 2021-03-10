AÖL son dakika gelişmesi 2021: AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih...

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi için MEB tarafından son dakika açıklamaları geliyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavlara girmeye hak kazanıyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 2. ders seçimi için tarih...