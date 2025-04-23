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Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. 81 ilde sabah saatlerinde Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan programlar, öğrencilerin şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Resmi törenlerin ardından vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kent meydanlarını doldurdu. Kutlamalarda, çocukların hazırladığı etkinlikler büyük beğeni toplarken renkli görüntüler kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:52
Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Çocuklar rengarenk kıyafetleriyle etkinlik alanlarını şenlendirdi.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Minik eller Türk bayraklarıyla gökyüzünü süsledi.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Çocuklar sabah erken saatlerde okul bahçelerinde toplandı.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Veliler çocukları izlemek için tören alanlarını doldurdu.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Bayram kortejine katılan çocuklar caddelerde yürüdü.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Bazı öğrenciler ilk kez sahneye çıktı.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Bayraklarla süslenen okullarda bayram havası yaşandı.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Türk bayrakları ellerde dalgalandı.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Bayram kortejine katılan çocuklar caddelerde yürüdü.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Çocuklar için oyun alanları kuruldu.

Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

Gösteriler sonrası çocuklara hediyeler verildi.