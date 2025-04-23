Minik kalplerin büyük bayramı! 23 Nisan neşesi tüm yurdu sardı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. 81 ilde sabah saatlerinde Atatürk anıtlarına çelenk sunulmasıyla başlayan programlar, öğrencilerin şiir dinletileri, halk oyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Resmi törenlerin ardından vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kent meydanlarını doldurdu. Kutlamalarda, çocukların hazırladığı etkinlikler büyük beğeni toplarken renkli görüntüler kameralara yansıdı. İşte detaylar...