23 Nisan 2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye tepki: Toplumu kutuplaştırıyorlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sabah Gazetesi'nin 40. yılı nedeniyle Ankara Bürosu'nu ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, CHP'nin son dönemdeki söylemleri ve sokak çağrılarına tepki gösterdi. CHP'nin bu tutumunun finans çevrelerinde güvenlik endişesi yarattığına dikkat çeken Yılmaz, "Kutuplaşmadan en çok onlar şikayet ediyor gibiler ama en sivri kelimeleri de onlar kullanıyor. 'Biz haklıyız. Her tarafı kırarız, dökeriz, memleketi karıştırırız' havası oluşturuyorlar. Sonra 'Niye bunlar ekonomiyi etkiledi?' diye şikayet ediyorlar. Bu derece tutarsız bir tavır" dedi.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 08:39