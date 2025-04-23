Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan CHP’ye tepki: Toplumu kutuplaştırıyorlar

CHP'YE "BOYKOT TEPKİSİ"

Bir siyasetçi 'boykot' lafını kullanırken çok çok dikkat etmeli. 'Fahiş fiyat uygulayanları boykot edelim' dediğinizde burada bir ideolojik ayrım yok. Sn. Özgür Özel'in yaptığı çok farklı. Doğrudan siyasi, ideolojik bir ayrıştırmaya gidiyor. Bu sorumsuz bir siyaset yarın, "Filanca AK Partili, gitmeyin oraya" eşiğine varır ve toplumu böler! Ayrıca, 'Açız açız' diye sosyal medya propagandasına yönelenler, şimdi de 'Büyük bir ekonomik tüketim gücümüz var. Bunu siyasal amaçla kullanacağız' diyorlar!

TDT-GKRY İLİŞKİLERİ

KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının, maksatlı gündemlerle anılmasından rahatsızız. AB ile Orta Asya ülkeleri arasındaki olumlu ilişkileri memnuniyetle karşılarız. Ancak Rum kesiminin bu ilişkileri istismar ederek Kıbrıs meselesini kendi lehine yönlendirme çabalarını ve bu doğrultuda AB'yi araç olarak kullanmasını kabul etmiyoruz. İmzalanan doküman AB ile Türk Devletleri arasındaki zirve bildirgesi. İçinde BM kararlarına referanslar var. Bahsi geçen ülkelerin bir kısmı 90'lı bir kısmı da 2000'li yılların başında GKRY'yi tanımışlar. Türk Devletleri Teşkilatı'na zarar gelmemesi lazım, yakından izlediğimiz bir süreç. Bir devleti tanımak, bir başka devleti tanımaya engel değil. Önümüzdeki süreçlerde KKTC ile de belli adımlar atmalarını bekliyoruz. KKTC, TDT'nin gözlemci üyesi. TDT, Türkiye ile Türk Devletleri arasında, meseleleri konuşup aşabileceğimiz bir zemin. Buradan gerilimler çıkarmayı doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımızla liderlerin bir araya gelmesini beklemek lazım.