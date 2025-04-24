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İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam ederken bazı kişiler çadır kurdu. Ateşlerin yakıldığı gecede çocuklar ise top oynayarak vakit geçirdi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:32
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni günü çadırlarda karşıladı.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu.

İSTANBULLULAR YENİ GÜNE ÇADIRLARDA UYANDI
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

Soğuk havanın da etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını çadırların içinde karşıladı.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

Kimi arkadaşlarıyla kimi ailesi ile kimi de tek başına kurdukları çadırda yeni güne uyandı.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

Bazı vatandaşlar cami avlusuna çadır kurarken, çocukların top oynayarak vakit geçirdiği görüldü.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı

Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı