24 Nisan 2025, Perşembe
İstanbullu geceyi sokakta geçirdi: Kimi parkta uyudu kimisi camilere sığındı
İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam ederken bazı kişiler çadır kurdu. Ateşlerin yakıldığı gecede çocuklar ise top oynayarak vakit geçirdi.
Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:32