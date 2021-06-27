27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavı sonrasında öğrenciler artık tercih süreci heyecanını yaşamaya başladı. TYT, AYT ve YDT üzerinden aldıkları puanlara göre tercih işlemleri yapılabilecek. Hal böyle olunca 2021 yılı üniversitelerin güncel taban puanları arama motorlarının en üst sırasında yer alıyor. İşte, Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları ve üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 14:18
  • 1
  • 7
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri listesi şimdiden milyonlarca YKS adayı tarafından araştırma konusu haline geldi. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak olan sınavın ardından tercih maratonunda adaylar puanlarına uygun okul ve bölümler için başvurularını gerçekleşecek. İşte, mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

200-240-250-270-300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 7
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor.

  • 4
  • 7
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

  • 5
  • 7
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...

YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.