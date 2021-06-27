27 Haziran 2021, Pazar
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Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları! Üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavı sonrasında öğrenciler artık tercih süreci heyecanını yaşamaya başladı. TYT, AYT ve YDT üzerinden aldıkları puanlara göre tercih işlemleri yapılabilecek. Hal böyle olunca 2021 yılı üniversitelerin güncel taban puanları arama motorlarının en üst sırasında yer alıyor. İşte, Mimarlık, PDR, işletme, BESYO taban puanları ve üniversitelerin güncel 2021 taban puanları...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 14:18
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