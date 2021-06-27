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Haberler Galeri Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

Öğretmenlik taban puanları kaç? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının sonuçlanmasının ardından öğrencilerin puan sorgulaması başladı. TYT, YDT ve AYT sınavlarından aldıkları puan türüne göre tercihler yapılacak. Bu dönemde en çok merak edilen ise öğretmenlik bölümü oluyor. İşte, Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 14:02
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Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci zorlu YKS sınavı sürecinin ardından tercih tarihlerine gözlerini çevirdi. Aldıkları puanlar neticesinde istedikleri bölümleri tercih edebilecekler. Bu süreçte en çok merak edilen ise öğretmenlik taban puanları oluyor. İşte, Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 330 ile 360 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 sınıf öğretmenliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 345 puan alması gerekiyor.

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Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ AYT KAÇ NET?

Sınıf öğretmenliği alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 40-45 net yapması gerekiyor.

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Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Sınıf öğretmeni adaylarının, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'den 40-45 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'den ise 60-63 net yapması gerekiyor.

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Öğretmenlik taban puanları kaç? Sınıf, edebiyat, Türkçe öğretmenliği taban puanları...

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SÖZEL Mİ EŞİT AĞIRLIK MI?

Sınıf öğretmenliği bölümü ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır.