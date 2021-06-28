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Haberler Galeri Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

Kafe ve restoranlar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salgınla mücadelede kısmi ve tam kapanma dönemleri ile sıkı tedbirlerin uygulandığı Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu kapsamda aşılama sürecinin hızlanması ve vakalarda görülen düşn sonrası üçüncü kademeli normalleşmenin 1 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Peki, kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? Çalışma saatleri nasıl olacak İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:27
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Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayacak normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler kafe ve restoranların çalışma saatlerine çevrildi. Üçüncü kademeli normalleşmeye hazırlanan Türkiye'de, kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulandı. Peki, kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? Çalışma saatleri nasıl olacak İşte haberin detayları...

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Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

1 Temmuz itibarıyla kafe ve restoranlar dahil olmak üzere tüm iş yerlerinde saat sınırlaması kaldırılacak. Tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

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Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK YASAK MI?

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecek.

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Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK ÜÇÜNCÜ KADEMELİ NORMALLAŞME GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

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Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi: