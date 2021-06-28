Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...

Kafe ve restoranlar saat kaçta açılacak, kapanacak? Salgınla mücadelede kısmi ve tam kapanma dönemleri ile sıkı tedbirlerin uygulandığı Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu kapsamda aşılama sürecinin hızlanması ve vakalarda görülen düşn sonrası üçüncü kademeli normalleşmenin 1 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Peki, kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? Çalışma saatleri nasıl olacak İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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