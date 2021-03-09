'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Koronavirüs salgınında 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikte 'çok yüksek riskli' bölgede bulunan Sinop'ta il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca öğrencilerin de okulda bulundukları süre içerisinde okul dışına çıkmamaları kararı alındı.