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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Koronavirüs salgınında 'çok riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, yoğunluk yaşanan cadde ve sokakların girişlerine sınırlama getirildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakların girişlerini demir bariyerlerle kapatırken, kentte çay ocaklarının faaliyetleri de 2 hafta süreyle durduruldu. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikte 'çok yüksek riskli' bölgede bulunan Sinop'ta il ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılacak. Ayrıca öğrencilerin de okulda bulundukları süre içerisinde okul dışına çıkmamaları kararı alındı.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 16:03
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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüs risk haritasında Edirne, 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer aldı.

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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta 107,43 iken son açıklanan haritada 180,01'e yükseldi.

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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Vaka sayısı artan iller arasında ilk 5 sırada bulunan Edirne'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.

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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Kent merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Çilingirler Caddesi'ne girişlere sınırlama getirildi.

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'Çok yüksek riskli' illerde kırmızı alarm: 24 saat süreyle sorgulanacak! Okullardan çıkış yasak

Bu caddelerin bazı ara sokaklara girişleri ise tamamen kapatıldı.

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