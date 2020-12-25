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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün olacak? Milyonları ilgilendiriyor! Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün olacak? Son dakika... Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala kısıtlamanın hangi gün başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yılbaşı kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 25.12.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 13:20
Son dakika... Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Türkiye'de son 24 saatte 195.675 Kovid-19 testi yapıldı, 18.102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yılbaşı için geri sayım başlarken, kısıtlamanın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Yılbaşı yasağı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, kaç gün olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 3 gün sürecek kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce illere gönderilen genelgeyle otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.
Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.
Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.