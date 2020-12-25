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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu yasağı kaçta başlıyor? 26-27 Aralık sokağa çıkma yasağı market, fırın açık mı? Şehirler arası seyahat yasağı... Hafta sonu yasağı kaçta başlıyor? 26-27 Aralık sokağa çıkma yasağı market, fırın açık mı? Şehirler arası seyahat yasağı... Son dakika... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de, hafta sonu kısıtlamasında nerelerin açık olacağı ve şehirler arası seyahat edilip edilemeyeceği oldu. Kısıtlama ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, hafta sonu yasağı kaçta başlıyor? 26-27 Aralık sokağa çıkma yasağı market, fırın açık mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 12:14
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafa sonu nereler açık? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. Tam 56 saat sürecek kısıtlama hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasağı kaçta başlıyor? 26-27 Aralık sokağa çıkma yasağı market, fırın açık mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET VE BAKKAL AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.