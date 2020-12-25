Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlara tatlı ikram etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlara tatlı ikram etti.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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