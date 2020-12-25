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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlara tatlı ikram etti Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlara tatlı ikram etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlara tatlı ikram etti. Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 15:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
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Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.