MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde online eğitime geçilecek mi?
Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Yaklaşık 1,5 yıldır öğrenciler uzaktan eğitim sisteminde ders almışlardı. 2021-2022 döneminin yüz yüze başlamasının ardından gözler ilerleyen günlerde sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Vaka sayısının 28 binin üzerinde seyretmesi nedeniyle öğrenciler ve velileri "okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar yeniden kapanacak mı? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde online eğitime geçilecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.10.2021
16:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
16:20
Okullar yeniden kapanacak mı? Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda okullar bu sene yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile birlikte tüm sınıflar koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitim alıyor. Vaka sayısının 28 binli rakamların üzerinde seyretmesi nedeniyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, okullar yeniden kapanacak mı? 2021 ilkokul, ortaokul ve liselerde online eğitime geçilecek mi? İşte son gelişmeler...
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OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan Mahmut Özer, salgın nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına yönelik gelen soruya yanıt verdi. Bakan Özer, gelen soruya "Okullar tatil olmayacak."
dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık. Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz."
BAKAN ÖZER NE DEMİŞTİ?
Bakan Özer okulların kapatılmasına ilişkin yaptığı konuşmada şöyle dedi:
"Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük."