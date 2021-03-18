Milyonlarca öğrencinin gözü oradaydı! İlk adım atıldı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler ne zaman kampüse dönüşlerin olacağını merak ediyor. YÖK tarafından konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. YÖK tarafından seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim ve online olmak üzere iki ayrı planlama yapıldığı açıklandı. Lisans ve önlisans öğrenciler son karar hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?