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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca öğrencinin gözü oradaydı! İlk adım atıldı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin gözü oradaydı! İlk adım atıldı! Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler ne zaman kampüse dönüşlerin olacağını merak ediyor. YÖK tarafından konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. YÖK tarafından seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim ve online olmak üzere iki ayrı planlama yapıldığı açıklandı. Lisans ve önlisans öğrenciler son karar hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2021 23:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 23:17
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için verilen kararın ardından uygulamalı eğitimlerde ders başı yapıldı. Lisans ve önlisan öğrencileri kampüslere ne zaman dönüleceğini sorgulaması sürüyor. Okullarda kademeli olarak dönüşün başlaması ve yeni normalleşme adımlarının atılması akıllara üniversielerin yüz yüze eğitime başlama tarihini getirdi. Konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze; teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılacağı bildirildi.
YÖK'ten üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını dolayısıyla Mart 2020'den bu yana üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada YÖK'ün bu süreci güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar ile yönettiği ifade edildi.
Bu yaklaşımın her üniversitenin farklı şartları ve imkanlarının bulunması, tedbir ve kararların merkezi olarak bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu"nun üniversitelere iletildiği, üniversitelere salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar konusunda serbesti tanındığı kaydedildi.