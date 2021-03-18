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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı töreninde küçük bir çocukla ilgilenmesi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başını okşayarak sevdiği çocuğun, 2019'da Hakkari'de şehit olan Teğmen Alim Keskin'in oğlu olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:07
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı. Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu. Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.
Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı.
Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu.
Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.