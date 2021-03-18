18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı töreninde küçük bir çocukla ilgilenmesi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başını okşayarak sevdiği çocuğun, 2019'da Hakkari'de şehit olan Teğmen Alim Keskin'in oğlu olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 17:07
  • 1
  • 44
Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı. Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu. Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

  • 3
  • 44
Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı.

  • 4
  • 44
Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu.

  • 5
  • 44
Başkan Erdoğan şehit çocuğu ile ilgilendi! Başkan Erdoğan Hakkari şehidi Teğmen Keskin'in oğlunun başını okşadı

Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.