Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada şehit ve gazi çocuklarıyla yakından ilgilendi onların başını okşadı. Başkan Erdoğan'ın başını okşayıp sevdiği çocuklardan biri Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in oğluydu. Şehit Teğmen Keskin 2019'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olmuştu.