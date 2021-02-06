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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca öğrenci bekliyordu YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim... Milyonlarca öğrenci bekliyordu YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılının ilk döneminin uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmasının ardından, YÖK'ten açıklama geldi. Aşılama süreci hızla devam ederken YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 23:05
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.' ifadesini kullandı. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖK GÖRÜŞ İSTEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. YÖK'ün yazısında, 'Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi' istendi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.
Ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.