Milyonlarca öğrenci bekliyordu YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.' ifadesini kullandı. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim...