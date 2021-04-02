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Haberler Galeri Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Memur olarak çalışan milyonlarca insanın beklediği haber geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevde yükselme sınavlarının 10 yıldır yapılmadığına dikkat çekti. Önder Kahveci "En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek." dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:58
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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.

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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile memur sendikası konfederasyonlarının yetkilileri yer aldı.

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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Toplantıda, kamudaki sözleşmeli personelin durumu ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşüldü.

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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Edinilen bilgiye göre toplantıda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının pek çok kamu kurumunda uzun süredir yapılmadığı gündeme geldi.

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Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.