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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak
Memur olarak çalışan milyonlarca insanın beklediği haber geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevde yükselme sınavlarının 10 yıldır yapılmadığına dikkat çekti. Önder Kahveci "En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek." dedi.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:58
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı.
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Toplantıda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile memur sendikası konfederasyonlarının yetkilileri yer aldı.
Toplantıda, kamudaki sözleşmeli personelin durumu ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşüldü.
Edinilen bilgiye göre toplantıda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının pek çok kamu kurumunda uzun süredir yapılmadığı gündeme geldi.
Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.