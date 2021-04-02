Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 3 yılda bir yükselme sınavı yapılacak

Memur olarak çalışan milyonlarca insanın beklediği haber geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görevde yükselme sınavlarının 10 yıldır yapılmadığına dikkat çekti. Önder Kahveci "En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek." dedi.