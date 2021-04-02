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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Meral Akşener’in tiyatrocusu! “Ekonomi berbat” diyen Yüksel Temur’un lüks yaşamı Meral Akşener’in tiyatrocusu! “Ekonomi berbat” diyen Yüksel Temur’un lüks yaşamı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabında paylaştığı videoda yer alan ve "Ekonomi berbat" dediği Yüksel Temur'un Range Rover marka aracının olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 13:06
Yüksel Temur'un, sosyal medya hesabından Range Rover marka araç ve ciple çekilmiş fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.
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Yüksel Temur'un, lüks bir restaurant sahibi olduğuna ifade edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Bu sırada Yüksel Temur'un isimli bir kişi Meral Akşener'e "Ekonomi berbat" iddiasında bulundu.
Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Yüksel Temur'un kendisiyle yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.