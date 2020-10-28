Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı memurlara yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme ile kamu personelinin niteliğini artırmayı amaçlayan eğitim programları oluşturulacak. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak.