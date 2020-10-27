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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçi alımları için sevindiren haber geldi. İstanbul'da görev yapmak için 400 bekçi alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz Cuma günü açıklanmıştı. Hal böyle olunca diğer iller için atama bekleyenler, Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularını araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 27.10.2020 22:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 22:56
Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hürriyet Gazetesi 'nden Neşe Karanfil, bugün kaleme aldığı yazısında kamuya 2021 yılında yapılacak personel alımına değindi. Bütçe görüşmelerinde 2021 yılında en az 100 bin kamu personeli alımı yapılacağının görüşüldüğünü söyleyen Karanfil, bekçi alımı da yapılacağını söyledi. Açıklamanın ardından bekçilk adayları başvuruların ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, Bekçi alımları başladı mı? EGM Bekçi alımları hangi illere yapılacak? e-Devlet bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?
Bu sene İstanbul için 400 bekçi alımı ilanı yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. Başvuru sonrası geçtiğimiz Cuma günü sonuçlar açıklandı. Bu ilanın ardından sıra diğer iller için bekçi alımının yapılmasına geldi. Edinilen bilgilere göre tüm illerde bekçi alımı yapılması beklenmiyor. İhtiyaç olan illerde ise belirli sayıda bekçi alınması bekleniyor.
Bekçilikte başvuru şartları ise şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az 167 cm boyunda olmak, d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Lise ve dengi okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak, Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında), Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak,