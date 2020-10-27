BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Lise ve dengi okul mezunu olmak, Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak, Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak, Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında), Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak,