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Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alınırken, operasyonda adı geçen isimler belli oldu. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 1

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında eski belediye yöneticileri ile şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin isimleri ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 3

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın ilk dalgasında ise 13 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 4

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İkinci dalga operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilere ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinde daha önce görev yapmış yöneticiler ile BUSTECH şirketinin çalışanları bulunuyor.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 5

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle:

  1. Ramazan Tezcan – Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri
  2. Filiz Bulut – BUSTECH şirketinde büro memuru
  3. İbrahim Seyfittinoğlu – Maker ve Zafer İnşaat ortağı
  4. Murat Topuz – BUSTECH Proje Yöneticisi
  5. Haluk Harun Tuzsuzoğlu – Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı
  6. Mehmet Meral – İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör
Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 6

Öte yandan ESBAKIM şirketinin sahibi Emre Kaya'nın firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İbrahim Tuncol'un ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu belirtildi. Tuncol'un mevcut soruşturma dosyasında tutuklu bulunan eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının elemanı olduğu kaydedildi.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 7

İHALELER ÜZERİNDEN USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturmanın odağında Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden alındığı öne sürülen usulsüz ihaleler bulunuyor.

Soruşturma dosyasında şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesaplara para aktarıldığı iddiaları inceleniyor.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 8

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarına göre Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinden araç bakım ve onarım, temizlik işleri ve maske alımı ihaleleri alındığı öne sürüldü.

İhale ve hakediş ödemeleri sırasında sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 9

14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmada İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden BUSTECH şirketi aracılığıyla 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı ve yaklaşık 500 milyon liralık ihalelerin yönlendirildiği iddia edildi.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 10

ŞİRKETLERE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin 30,3 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirtilirken Halk TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı aktarıldı.

Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu 11
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