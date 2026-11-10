Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada 4 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alınırken, operasyonda adı geçen isimler belli oldu. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonla 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında eski belediye yöneticileri ile şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin isimleri ortaya çıktı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.
Soruşturmanın ilk dalgasında ise 13 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
İkinci dalga operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilere ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinde daha önce görev yapmış yöneticiler ile BUSTECH şirketinin çalışanları bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle:
- Ramazan Tezcan – Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri
- Filiz Bulut – BUSTECH şirketinde büro memuru
- İbrahim Seyfittinoğlu – Maker ve Zafer İnşaat ortağı
- Murat Topuz – BUSTECH Proje Yöneticisi
- Haluk Harun Tuzsuzoğlu – Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı
- Mehmet Meral – İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör