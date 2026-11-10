Milyonlarca liralık rüşvet iddiası! Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 gözaltı daha: Şüphelilerin isimleri belli oldu

Öte yandan ESBAKIM şirketinin sahibi Emre Kaya'nın firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İbrahim Tuncol'un ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu belirtildi. Tuncol'un mevcut soruşturma dosyasında tutuklu bulunan eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının elemanı olduğu kaydedildi.

İHALELER ÜZERİNDEN USULSÜZLÜK İDDİASI Soruşturmanın odağında Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden alındığı öne sürülen usulsüz ihaleler bulunuyor. Soruşturma dosyasında şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesaplara para aktarıldığı iddiaları inceleniyor.

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarına göre Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinden araç bakım ve onarım, temizlik işleri ve maske alımı ihaleleri alındığı öne sürüldü. İhale ve hakediş ödemeleri sırasında sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.

14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI Soruşturmada İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden BUSTECH şirketi aracılığıyla 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı ve yaklaşık 500 milyon liralık ihalelerin yönlendirildiği iddia edildi.