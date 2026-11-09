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Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Son dönemde kullanımı hızla artan ve dünya genelinde adeta bir çılgınlığa dönüşen yeni nesil zayıflama iğneleri sağlık açısından ne kadar güvenli? Bilinçsizce ve doktor kontrolü dışında gerçekleştirilen kayıt dışı uygulamalar hangi ölümcül riskleri beraberinde getiriyor? Zayıflama iğneleriyle ilgili merak edilen tüm bu kritik soruları A Haber canlı yayınında yanıtlayan Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, önemli uyarılarda bulundu.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 1

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin son dönemde başvurduğu yeni nesil zayıflama iğneleri, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Ancak kilo verme sürecini hızlandırdığı düşünülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

ZAYIFLAMA İĞNELERİNDE RİSK VAR MI?
Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 2

Özellikle sosyal medya ve kayıt dışı yollarla temin edilen ürünler, uzmanların uyarılarını daha da önemli hâle getiriyor. Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, A Haber canlı yayınında tedavinin uygulanma koşullarını, risklerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 3

"TÜRKİYE'DE OBEZİTE ORANI YÜZDE 32, DOKTOR KONTROLÜ ŞART"

Dünyada 1 milyarın üzerinde obezite hastası bulunduğunu belirten Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, Türkiye'de obezite oranının yüzde 32 civarında olduğunu açıkladı.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 4

Yeni nesil zayıflama ilaçlarının kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Obut, tedavi öncesinde hastaların diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları açısından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman isim, "Bu tedavi mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır." uyarısında bulundu.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 5

BEYİNDEKİ HİPOTALAMUSA TERMOSTAT AYARI: BİYOLOJİK ANAHTAR

Zayıflama iğnelerinin etki mekanizmasını anlatan Obut, ilaçların hormon reseptörleri üzerinden beyindeki hipotalamus bölgesini etkileyerek tokluk hissini artırdığını belirtti.

Cilt altına uygulanan bu ilaçların kısa ve uzun etkili çeşitleri bulunduğunu aktaran Obut, tedavi öncesinde tiroid, pankreas ve safra yollarına ilişkin hastalıkların yanı sıra kişinin ruh durumu ve fiziksel aktivite düzeyinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 6

"TİP 1 DİYABET HASTALARI KESİNLİKLE KULLANMAMALI"

Zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığını vurgulayan Obut, Tip 1 diyabet hastalarının bu ilaçları kesinlikle kullanmaması gerektiğini belirtti. İnsüline bağımlı olmayan Tip 2 diyabet hastalarında ise ancak yakın takip altında uygulanabileceğini ifade etti. Tedavinin başarısının belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Obut, "Üç ay içinde yüzde 5'in üzerinde kilo kaybı sağlanamıyorsa tedaviyi kesiyoruz." dedi.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 7

"BESLENME VE SPOR DEĞİŞMİYORSA BU İĞNELER ÇARE DEĞİL"

Zayıflama iğnelerinin tek başına kalıcı bir çözüm sunmadığını belirten Obut, tedavi sürecinde hastaların 2-3 yıl takip edildiğini ve ortalama kilo kaybının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu aktardı.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 8

Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite değişmeden istenilen sonucun alınamayacağını vurgulayan uzman isim, düzenli sporun ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı? 9

İlaçların yüksek maliyetli olduğuna ve piyasadaki kayıt dışı uygulamaların ciddi risk taşıdığına işaret eden Obut, vatandaşları hekim kontrolü dışında zayıflama iğnesi kullanmamaları konusunda uyardı.

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