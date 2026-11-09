"TİP 1 DİYABET HASTALARI KESİNLİKLE KULLANMAMALI"



Zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığını vurgulayan Obut, Tip 1 diyabet hastalarının bu ilaçları kesinlikle kullanmaması gerektiğini belirtti. İnsüline bağımlı olmayan Tip 2 diyabet hastalarında ise ancak yakın takip altında uygulanabileceğini ifade etti. Tedavinin başarısının belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Obut, "Üç ay içinde yüzde 5'in üzerinde kilo kaybı sağlanamıyorsa tedaviyi kesiyoruz." dedi.