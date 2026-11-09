Zayıflama iğnelerinde korkutan tehlike! Uzman isim A Haber'de uyardı: Kimler kullanmamalı?
Son dönemde kullanımı hızla artan ve dünya genelinde adeta bir çılgınlığa dönüşen yeni nesil zayıflama iğneleri sağlık açısından ne kadar güvenli? Bilinçsizce ve doktor kontrolü dışında gerçekleştirilen kayıt dışı uygulamalar hangi ölümcül riskleri beraberinde getiriyor? Zayıflama iğneleriyle ilgili merak edilen tüm bu kritik soruları A Haber canlı yayınında yanıtlayan Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, önemli uyarılarda bulundu.
Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin son dönemde başvurduğu yeni nesil zayıflama iğneleri, dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Ancak kilo verme sürecini hızlandırdığı düşünülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.
Özellikle sosyal medya ve kayıt dışı yollarla temin edilen ürünler, uzmanların uyarılarını daha da önemli hâle getiriyor. Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, A Haber canlı yayınında tedavinin uygulanma koşullarını, risklerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
"TÜRKİYE'DE OBEZİTE ORANI YÜZDE 32, DOKTOR KONTROLÜ ŞART"
Dünyada 1 milyarın üzerinde obezite hastası bulunduğunu belirten Medikal ve Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Obut, Türkiye'de obezite oranının yüzde 32 civarında olduğunu açıkladı.
Yeni nesil zayıflama ilaçlarının kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Obut, tedavi öncesinde hastaların diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları açısından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman isim, "Bu tedavi mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalıdır." uyarısında bulundu.
BEYİNDEKİ HİPOTALAMUSA TERMOSTAT AYARI: BİYOLOJİK ANAHTAR
Zayıflama iğnelerinin etki mekanizmasını anlatan Obut, ilaçların hormon reseptörleri üzerinden beyindeki hipotalamus bölgesini etkileyerek tokluk hissini artırdığını belirtti.
Cilt altına uygulanan bu ilaçların kısa ve uzun etkili çeşitleri bulunduğunu aktaran Obut, tedavi öncesinde tiroid, pankreas ve safra yollarına ilişkin hastalıkların yanı sıra kişinin ruh durumu ve fiziksel aktivite düzeyinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.