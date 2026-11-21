Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videolarda sıkça duyulan ve pek çok kullanıcının yapay zeka ürünü sandığı ünlü sesin gerçek sahibi ortaya çıktı.

Şelli ayrıca 29 yıllık kariyerine, 60 ülkeyle yaptığı Türkçe seslendirme çalışmalarına ve fenomen olan Bingöllü Çoban videosunun hikâyesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ATV Haber muhabiri Canan Marangöz Aydoğdu'nun mikrofon uzattığı seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli, o sesin dijital ortamda üretilmediğini ve bir edit programının ses seçmelerinde seçilmesinin ardından birçok içerikte yer aldığını anlattı.

Eğlenceli videolardan komik yorum okumalarına ve çeşitli içeriklere kadar pek çok paylaşımda duyulan o sesin hikâyesini ekrana taşıyan ATV Haber muhabiri Canan Marangöz Aydoğdu , "Birçok kişi o sesi yapay zeka ürünü sanıyor ama işin aslı öyle değil. Sosyal medya uygulamalarından en az birini bile kullanıyorsanız bu sesi kesinlikle duymuş olmalısınız. Herkesin yapay sandığı o ses aslında ünlü seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli'ye ait" sözleriyle aktardı.

SES SEÇMELERİNDE SEÇİLDİ, HERKES DİJİTAL SANIYOR ATV Haber'e konuşarak sesinin sosyal medyada nasıl bu kadar yaygınlaştığını anlatan seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli, "Bir edit programının ses seçmelerine katıldım ve benim sesim seçildi yapay zeka sesi olarak. Türkiye'de tek benim sesimi sundukları için üretilen birçok içerikte benim sesim ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Sesini herkesin tanımasına karşın yüzünü çok fazla kişinin bilmediğine dikkat çeken Aydoğdu, "Sesini herkesin tanıdığı ancak yüzünü çok da kimsenin bilmediği Şelli ile gerçek hayatta karşılaşanlarsa hayli şaşkınlık yaşıyor" sözleriyle aktardı.

"'AA O SİZ MİSİNİZ?" TEPKİSİ

Gerçek hayatta kendisiyle karşılaşan insanların şaşkınlığını anlatan Şelli, "Aa o siz misiniz?' diye tepki veriyorlar. Çok şaşırıyorlar. Bu sesin dijital ortamda üretildiğini zannediyor insanlar" ifadelerini kullandı.

