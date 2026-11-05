AVCUNDAN DEMİR PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE ET KOPTU

Yaklaşık 1,5 yıldır piranaları beslediğini belirten Mehmet Demir, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım. İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avucumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı. Eşimle birlikte vakit geçirmeden Manavgat Devlet Hastanesine geldim ve gerekli müdahale yapıldı" dedi.