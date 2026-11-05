Akvaryumdaki Netanyahu'dan dehşet: Sahibinin elini parçaladı! Kafes arkadaşı da "Trump"
Antalya'da akvaryumundaki piranaları eliyle çıkarmak isteyen Mehmet Demir, "Netanyahu" adını verdiği pirananın saldırısıyla hastanelik oldu. Avucundan demir para büyüklüğünde et koparan pirananın kafes arkadaşı "Trump" da dikkat çekti. Kanlı saldırıya rağmen Demir'in yeniden pirana besleyeceğini söylemesi şaşırttı.
Hatay'da yaşanan depremin ardından ailesiyle birlikte Manavgat'a taşınan Mehmet Demir, yönettiği eğitim kurumunun ofisini başka bir yere taşıdı.
Taşınma sırasında akvaryumunu da yeni iş yerine götürmek isteyen Demir, içerisinde pirana ve çöpçü balığının bulunduğu akvaryumu temizlemeye karar verdi.
"NETANYAHU"NUN SALDIRISINA UĞRADI
Balıkların büyüklüğü nedeniyle kepçeyle almakta zorlanan Demir, piranaları eliyle çıkarmaya çalıştı. İlk piranayı sorunsuz şekilde akvaryumdan alan Demir, "Netanyahu" adını verdiği ikinci pirananın saldırısına uğradı. Balığın avcunu ve parmağını ısırması sonucu yaralanan Demir, vakit kaybetmeden eşiyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesine gitti.
AVCUNDAN DEMİR PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE ET KOPTU
Yaklaşık 1,5 yıldır piranaları beslediğini belirten Mehmet Demir, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Demir, "Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım. İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avucumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı. Eşimle birlikte vakit geçirmeden Manavgat Devlet Hastanesine geldim ve gerekli müdahale yapıldı" dedi.
NETANYAHU'NUN SALDIRISI ONU VAZGEÇİREMEDİ!
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneden taburcu edilen Demir, balıkların başka bir akvaryuma aktarılması sırasında uygun büyüklükte kepçe kullanılmasını önerdi.
Hayvanları çok sevdiğini ve farklı türlerde hayvanlar beslediğini belirten Demir, yaşadığı olaya rağmen piranadan vazgeçmeyeceğini söyledi. Demir, "Bu olay benim pirana beslemeyeceğim anlamı taşımıyor. Yine besleyebilirim" ifadelerini kullandı.