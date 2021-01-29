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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ara tatilin de birleştirilmesiyle 3 haftalık tatil yapma fırsatı buldu. Koronavirüs sürecine ilişkin gelişmelere göre yüz yüze eğitime geçiş için karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Son günlerde okulların ertelenip ertelenmeyeceği de konuşuluyor. Peki, okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:03
Son dakika... Okullar ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, okullarda uzaktan eğitim sistemi başlamıştı. Koronavirüs salgını sonrası yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR 15 MART'TA MI AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?
2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, ikinci dönem 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Salgına ilişkin gelişmelere göre 15 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanabileceği konuşuluyor. Ancak MEB tarafından konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklama yaptı. Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık "çok haklısın" demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun." ÇOCUKLARA İLK YARDIMI HİKAYELERLE ANLATAN KİTAP HAZIRLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın çocuklara gönderildiğini bildirdi.
Selçuk, kitaba ilişkin bakanlıktaki tanıtım toplantısında, çocukların ruh ve fiziksel sağlıklarının önemli olduğunu kaydetti.
İlk yardım eğitim seferberliği başlatıldığını hatırlatan Selçuk, öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilere de eğitim verileceğini dile getirdi.
Selçuk, ilk yardım bilincinin oluşması amacıyla akademik ve bilimsel metin yerine çocuklar için kahramanların hikayelerinden oluşan bir kitabın hazırlanmasının tercih edildiğini söyledi.
"İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Selçuk, ilk yardım eğitiminin çocuk yaşlarda başlatılması gerektiğini vurguladı.