MEB son dakika: Okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...

Son dakika... Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler ara tatilin de birleştirilmesiyle 3 haftalık tatil yapma fırsatı buldu. Koronavirüs sürecine ilişkin gelişmelere göre yüz yüze eğitime geçiş için karar verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Son günlerde okulların ertelenip ertelenmeyeceği de konuşuluyor. Peki, okullar ertelendi mi? Okullar 15 Mart'ta mı açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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