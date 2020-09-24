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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka artışı sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika açıklamasına göre karantina kurallarını çiğneyenlere hapis cezasının yolu açıldı. Peki, 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 22:06
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?