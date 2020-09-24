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Haberler Galeri Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka artışı sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika açıklamasına göre karantina kurallarını çiğneyenlere hapis cezasının yolu açıldı. Peki, 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 22:06
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi sorusun cevabı merak ediliyor. Bilim Kurulu tarafından alınacak son dakika kararı bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim' dedi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KISITLAMA OLACAK MI?

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedbirlere uyulması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Genel sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgiliyse bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle yeni bir karar alınmaması durumunda 26-27 Eylül'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması beklenmiyor.

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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

İl hıfzıssıhha kurulları il genelinde koronavirüs önlemleri almaya devam ediyor. Son olarak bazı illerde 65 yaş üstü kişilerin belirli saatler arasında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgede bazı mekanların kapalı olacağı bilgisi verilmişti. Buna göre ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.

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Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Milyonlar açıklamaya kitlendi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta uygulanan Bilim Kurulu toplantısının ardından şu sözleri kullanmıştı...

"Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye'de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz.