Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi sorusun cevabı merak ediliyor. Bilim Kurulu tarafından alınacak son dakika kararı bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim' dedi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...