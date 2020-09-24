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Haberler Galeri KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Üniversitelerin açılması için gün sayan öğrenciler, diğer yandan KYK başvurularının yapılacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde yapılan başvurular, pandemi nedeniyle ertelendi. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 24.09.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 20:56
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KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK başvurularının yapılacağı tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayında alınan yurt başvuruları bu sene pandemi nedeniyle ertelendi. Başvuru süreci için öğrencilerin gözü gelecek son dakika haberine çevrildi. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.

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KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi

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KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru
yapacaklardır.

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KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.