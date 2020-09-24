KYK başvurusu için flaş açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Üniversitelerin açılması için gün sayan öğrenciler, diğer yandan KYK başvurularının yapılacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde yapılan başvurular, pandemi nedeniyle ertelendi. Peki, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Açıklama geldi mi?