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Haberler Galeri Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem kapsamında yapılacak bekçi alımları için başvurular devam ediyor. EGM tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son viraja girildi. Başvuru yapamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. En az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:14
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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan bekçilik için adaylar heyecan içinde. 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımının detayları merak ediliyor. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları ve sınav esasları duyurulmuştu. Bekçi olmak isteyen adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL 19 Eylül 2020 saat 09:00'dan 02 Ekim 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,