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Bekçi alımı başvuru son günler! 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler?
Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem kapsamında yapılacak bekçi alımları için başvurular devam ediyor. EGM tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son viraja girildi. Başvuru yapamayan adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. En az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:14
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