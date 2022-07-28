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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Letonya'da Türk Şehitliği'ne ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi sırasında yaralanan ve Ruslara esir düştükten sonra Cesis'te şehit olan 26 asker anısına yaptırılan şehitlik 3 bin 800 metrekare alanda yer alıyor.
Giriş Tarihi: 28.07.2022 21:14Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 21:16