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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Letonya'da Türk Şehitliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi sırasında yaralanan ve Ruslara esir düştükten sonra Cesis'te şehit olan 26 asker anısına yaptırılan şehitlik 3 bin 800 metrekare alanda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 21:14 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 21:16
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Letonya’da Türk Şehitliği’ne ziyaret

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Letonya'daki temaslarına devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Letonya’da Türk Şehitliği’ne ziyaret

Başkent Riga'daki görüşmelerini tamamlayan Bakan Akar daha sonra Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile Türk Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere kara yoluyla Riga'ya 100 kilometre mesafedeki Cesis kentine geçti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Letonya’da Türk Şehitliği’ne ziyaret

Buradaki Türk Şehitliği'ne gelişinde Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul'dan bilgi alan Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile şehitliğe çelenk koydu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Letonya’da Türk Şehitliği’ne ziyaret

Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Akar, mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Letonya’da Türk Şehitliği’ne ziyaret

Törenin sonunda Bakan Akar, şehitliğin bakımına yönelik katkılarından dolayı Cesis Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.