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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...
Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından sağlık personeli alımının hangi kadrolara yapılacağı ve kadro dağılımı merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Doktor, ebe ve hemşire alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...