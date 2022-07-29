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Haberler Galeri 27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından sağlık personeli alımının hangi kadrolara yapılacağı ve kadro dağılımı merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Doktor, ebe ve hemşire alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 10:11
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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

27 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar göre, 27 bin sağlık personeli alınacağı öğrenildi. İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilirken, en fazla kadronun uzman tabip ve tabiplerde olduğu bildirildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Doktor, ebe ve hemşire alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

29 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de sağlık personellerini yakından ilgilendiren bir karar yer aldı. Kararda yıl sonunca kadar istihdam edilecek personel sayısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

27 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

EN FAZLA KADRO UZMAN TABİP VE TABİPLERE

Resmi Gazete'de yer alan karara göre en fazla personel alımı uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. 19 bin 694 uzman tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7 bin 114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.