27 bin sağlık personeli alınacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl? Doktor, ebe, hemşire...

27 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar göre, 27 bin sağlık personeli alınacağı öğrenildi. İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilirken, en fazla kadronun uzman tabip ve tabiplerde olduğu bildirildi. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Doktor, ebe ve hemşire alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...