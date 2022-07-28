Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi. Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, "4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok." dedi.