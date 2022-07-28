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Haberler Galeri Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarında söktüğü dikey bahçelerin yerine yerleştirdiği reklam panolarını kaldırırken vatandaşlar buraların boş kalmasına tepki gösterdi. Dikey bahçelerin kaldırılmasının İBB'nin beceriksizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, "4 sene aşağı yukarı bitiyor, 4 senedir yapılan bir şey yok." dedi.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 16:51
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Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

İstanbul'da kara yolları kenarında bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu öne sürülerek İBB tarafından sökülmeye başlandı.

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Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmasına son verilerek sarmaşık bitkiler dikileceği açıklandı.

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Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

Aradan geçen sürede birçok dikey bahçe belediye ekipleri tarafından söküldü. Boş kalan bazı duvarlara temmuz ayı başından itibaren devasa reklam panoları asıldı.

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Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkisinde dikey bahçelerin söküldüğü duvara asılan üç büyük reklam panosu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü.

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Dikey bahçelerin yeri boş kaldı! İBB reklam panolarını da kaldırdı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

İBB tarafından D-100 kara yolu ve çevre yollarında yer alan çok sayıda dikey bahçe kurumaya terk edilip sökülürken bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş kaldı.