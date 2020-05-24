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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah sınır hattında görevli komandolarla bayramlaşan Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 09:26
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından geceyi hudut hattında geçirdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla sabah koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Akar, hudut hattının güvenliği için görev yapan, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlarının ardından birlik komutanları, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksek." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı

Hudutlarda, teröristin peşinde, operasyonel koşullarda bayram yapmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Akar, "Silahlı Kuvvetler bir bütün halinde bir taraftan terörle diğer taraftan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Yoğun günlerden, zor görevlerden geçiyoruz. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için bugüne kadar bize verilen görevleri başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için her zamankinden daha çok çalışıp tarihten ders almamız lazım." diye konuştu.