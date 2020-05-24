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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında Ramazan Bayramı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah sınır hattında görevli komandolarla bayramlaşan Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Giriş Tarihi: 24.05.2020 09:25Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 09:26