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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü. Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili tartışmalara ilişkin, "Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır." dedi.
Giriş Tarihi: 24.05.2020 12:27Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 12:40