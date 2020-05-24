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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

Koronavirüs hayatımızdaki her şey gibi bayramı da etkiledi. Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar alışverişlerini cumartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamladı. Hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 3 gün boyunca kapalı kalacak. Peki Ramazan Bayramı kısıtlamasında neler var? Ramazan Bayramı'nda hangi işletmeler açık olacak?

Giriş Tarihi: 24.05.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 09:04
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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı arife gününde sessizliğe bürünürken, Ramazan Bayramı alışverişi yoğunluğu da yaşanmadı.

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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla 10.00-17.00 arasında hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de yoğunluk oluşmadı.

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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

Sokağa çıkan vatandaşlar da maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini yaptı. Hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla 3 gün boyunca kapalı kalacak.

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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

4 gün 81 ilde geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağında alışveriş yapmayı planlayan çok sayıda vatandaş, sokağa çıkma yasağında AVM, market, eczane, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağında nereler açık, kimler muaf? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam etti.