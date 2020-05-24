Ramazan Bayramı kısıtlaması nasıl uygulanacak? Hangi işletmeler açık olacak?

Koronavirüs hayatımızdaki her şey gibi bayramı da etkiledi. Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar alışverişlerini cumartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamladı. Hizmet veren market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 3 gün boyunca kapalı kalacak. Peki Ramazan Bayramı kısıtlamasında neler var? Ramazan Bayramı'nda hangi işletmeler açık olacak?