28 Şubat 2023, Salı
Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6'lı koalisyon hattında bomba iddia
Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyonda adaylık krizi devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil muhalif çevrelerin asrın depreminin ikinci gününden itibaren "Seçimler ertelenemez" derken, bir kulis iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu iddia ile ilgili olarak "İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:27
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