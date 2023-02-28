Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

Deprem acısına rağmen bu kavga alttan alta sürdü. Doğrusu CHP'liler de susmadı. Akşener'e CHP'den gelen ilk tepki, "Kadın kontrolden çıkmış" biçimindeydi ama Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi ve masa arkadaşını daha aşağılayan bir cevap verdi:

"Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor."

Akşener dün kendisine böyle seslenen Kılıçdaroğlu ile sabah kahvaltısında buluşunca ne dedi veya birbirlerinin yüzlerine nasıl baktılar bilemem ama daha ilginç çıkış, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun çevresinden geldi.