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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6'lı koalisyon hattında bomba iddia

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyonda adaylık krizi devam ediyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil muhalif çevrelerin asrın depreminin ikinci gününden itibaren "Seçimler ertelenemez" derken, bir kulis iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu iddia ile ilgili olarak "İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:27
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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında CHP ve 6'lı koalisyon hattındaki bomba bir iddiayı kaleme aldı. Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir ismin seçimlerin ertelenmesini istediğini yazdı.

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı:

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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

Ülke kan ağlarken, Altılı Masa etrafında buluşan siyasi aktörler sadece iktidarla değil birbirleriyle de kavga ediyor. Dertleri de "Ben aday olacağım" veya "Benim istediğim aday olacak" ya da "Bize kaç koltuk verilecek?" meselesi...
Kavganın son örneklerini de Akşener hakkında dosya tutan Yaşar Okuyan'ın çıkışı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP kurmaylarına zehir zemberek, "geri zekâlı, ahmak" deyişiyle gördük.

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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

Deprem acısına rağmen bu kavga alttan alta sürdü. Doğrusu CHP'liler de susmadı. Akşener'e CHP'den gelen ilk tepki, "Kadın kontrolden çıkmış" biçimindeydi ama Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi ve masa arkadaşını daha aşağılayan bir cevap verdi:
"Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor."
Akşener dün kendisine böyle seslenen Kılıçdaroğlu ile sabah kahvaltısında buluşunca ne dedi veya birbirlerinin yüzlerine nasıl baktılar bilemem ama daha ilginç çıkış, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'nun çevresinden geldi.

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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

AKŞENER MASADA İMAMOĞLU SAHADA
CHP'lilere göre Akşener masada direnerek zaman kazanmaya, daha çok taviz koparmaya, Ekremciler de boş durmayıp sahada görünmeye, "Ben de varım" demeye çalışıyor.

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Ekrem İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor? CHP ve 6’lı koalisyon hattında bomba iddia

İmamoğlu'nun hızlı bir biçimde deprem meselesine sarılmasının arkasında böyle bir hesap var.
Depremi bahane ederek bugüne kadar deprem için hiçbir şey yapmadığı İstanbullulara bina analizleri yapması, "karbon fiber" yöntemini önermesi bunun son örneği. Sahayı hareketli tutuyor. Koca koca bilim adamları bile, "Bakın İmamoğlu çalışıyor" dediğine göre "hiçbir şey yapmadan çok şey yapmak" numarası tutmuş gibi.